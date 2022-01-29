В Британии предрекли человечеству голод и возложили вину за это на Россию

В 2022 году из-за низкой урожайности миру грозит голод, сообщают британские издания The Times и The Wall Street Journal. Авторы статей выдвинули на роль "злодея" бессменного объекта нападок — Россию.

Журналисты утверждают, что из-за роста стоимости голубого топлива, в котором, по их оценке, и виновата Москва, некоторые производители удобрений прекратили производство. Поэтому, когда придёт время посевов, удобрений будет не хватать, а их цена на фоне дефицита взлетит. В результате этого количество урожая сократится и в мире начнётся голод, убеждены журналисты.

"Утверждение это, конечно, абсурдно, с какой стороны к нему не подходи. В частности, Россия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличила добычу газа на 10%. Экспортные поставки в физическом измерении выросли тоже, пусть и примерно на 2%. Они могли бы повыситься и больше, но именно ЕС, с которым Россия наилучшим образом связана газопроводами, в последние годы делал всё, чтобы этого не случилось", — ответил на упрёки обозреватель РИА "Новости".

По его словам, ситуация с дорогим газом была создана исключительно руками Запада и, прежде всего, европейцев. При этом он напомнил, что Россия ещё в октябре предупреждала о массовом сокращении производства удобрений европейскими производителями. Аналитик считает удивительным, что западные СМИ синхронно начали сыпать обвинениями на фоне нагнетаемой там истерии вокруг "российской угрозы".