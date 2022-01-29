В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с ковидом

За минувшие сутки в России госпитализировали 14 570 больных с коронавирусной инфекцией. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

"Количество госпитализаций составило 14 570 человек — на 3,7% больше по сравнению с 28 января", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью выздоровело и выписалось из больниц накануне 30 010 человек, при этом скончалось от осложнений, вызванных вирусом, 668 пациентов. Всего в стране за сутки ковид был выявлен у 113 122 человек, а с начала пандемии по всей России было зафиксировано 11 615 779 случаев заражения.