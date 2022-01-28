Россиян предупредили о предстоящих тяжёлых неделях из-за коронавируса
Из-за того что к сезонным инфекциям прибавился "омикрон", ситуация значительно ухудшилась.
© ТАСС / Сергей Савостьянов
В следующие две недели рост заболеваемости коронавирусом в России не прекратится. Этот период будет сложным, и поэтому его надо прожить с умом, соблюдая все меры защиты, посоветовал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
По его словам, ещё до пандемии до конца января, а иногда и до середины февраля врачи фиксировали повышение заболеваемости. Сегодня же, когда к сезонным болезням добавился "омикрон", ситуация значительно усугубилась.
"Об этом трудно говорить, особенно пессимистом не хочется быть, но и оптимистом тут пока не получается. В общем, две недели будет ещё очень тяжело", — предупредил Малышев в беседе с РИА "Новости".
Врач добавил, что, как бы ни надоели эпидемиологические меры, сейчас очень важно их соблюдать: носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и максимально защищать себя от вируса.
Ранее Лайф писал, что инфекционист Чаленко оценил разницу в скорости распространения "омикрона" и "дельты". По мнению медика, первый захватывает новые территории в 70 раз быстрее. А кандидат медицинских наук Тимошилов добавил, что инфицированный новой разновидностью вируса становится опасным для окружающих уже через пару дней.
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