Врач Водовозов спрогнозировал естественный локдаун в России из-за "омикрона"
По мнению медика, это позволит несколько снизить заболеваемость, но на большой эффект рассчитывать не приходится. С такой точкой зрения согласен и иммунолог Крючков.
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Резкий рост заболеваемости коронавирусом во время пятой, "омикронной", волны ковида может привести к формированию в России "естественного локдауна", когда люди будут вынуждены сами ограничивать круг общения. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. В беседе с Ura.ru он отметил, что прежде всего это грозит жителям крупных городов, где опасность подхватить вирус выше.
"Мы сейчас видим ещё один способ защиты — так называемый естественный локдаун. Когда люди массово выходят из строя. Огромное количество людей не оказывается на рабочих местах. Уменьшается активность сама по себе, особенно в крупных городах. И это может привести к небольшому снижению заболеваемости", — сказал Алексей Водовозов.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также считает, что к большому снижению заболеваемости это не приведёт. Такой локдаун он назвал природным.
"Это не технология борьбы с пандемией, а вынужденная история, когда уже произошло распространение вируса в детских и взрослых коллективах. Она нужна, чтобы уже какое-то количество случаев предотвратить", — сказал Крючков.
Ранее Лайф писал, что инфекционист Чаленко оценил разницу в скорости распространения "омикрона" и "дельты". По мнению медика, первый захватывает новые территории в 70 раз быстрее. А кандидат медицинских наук Тимошилов добавил, что инфицированный новой разновидностью вируса становится опасным для окружающих уже через пару дней.
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