Врач Водовозов спрогнозировал естественный локдаун в России из-за "омикрона"

Резкий рост заболеваемости коронавирусом во время пятой, "омикронной", волны ковида может привести к формированию в России "естественного локдауна", когда люди будут вынуждены сами ограничивать круг общения. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. В беседе с Ura.ru он отметил, что прежде всего это грозит жителям крупных городов, где опасность подхватить вирус выше.

"Мы сейчас видим ещё один способ защиты — так называемый естественный локдаун. Когда люди массово выходят из строя. Огромное количество людей не оказывается на рабочих местах. Уменьшается активность сама по себе, особенно в крупных городах. И это может привести к небольшому снижению заболеваемости", — сказал Алексей Водовозов.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также считает, что к большому снижению заболеваемости это не приведёт. Такой локдаун он назвал природным.

"Это не технология борьбы с пандемией, а вынужденная история, когда уже произошло распространение вируса в детских и взрослых коллективах. Она нужна, чтобы уже какое-то количество случаев предотвратить", — сказал Крючков.