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Врач Водовозов рассказал, какие два симптома ковида стали редкими при "омикроне"

Несмотря на распространение новых штаммов коронавируса, вакцины по-прежнему дают высокий уровень защиты от инфекции. Прививка позволит избежать тяжёлого течения ковида, отмечают медики.

28 января, 01:01

© Pexels

Потеря обоняния стала редкостью при ковиде после рапространения штамма "омикрон". Об этом сообщил терапевт высшей категории Алексей Водовозов. При этом он отмечает, что коронавирус всё равно поражает все органы и системы человеческого организма.

"При нём (омикроне. – Прим. ред) редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до "дельты" это было распространённым явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При "дельте" это встречалось уже реже, а при "омикроне" потеря обоняния – это редкость", – рассказал Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Терапевт также добавил, что омикрон-штамм редко вызывает ощущение затруднённого дыхания. Это связано с тем, что новая версия вируса практически не добирается до лёгких, останавливаясь в бронхиолах.

"Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более лёгкое заболевание", – уточнил Алексей Водовозов.

Всего за три дня в мире ковидом заразилось 10 миллионов человек

Всего за три дня в мире ковидом заразилось 10 миллионов человек

Как рассказывал Лайф, эпидемиолог Руженцова заявила, что иммунитет к "омикрону" вряд ли защитит от других штаммов. Из-за быстрого распространения нового варианта вируса увеличился риск мутаций. Это диктует необходимость поддержания иммунитета за счёт вакцинации и ревакцинации, отмечает медик.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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