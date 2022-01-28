Врач Водовозов рассказал, какие два симптома ковида стали редкими при "омикроне"

Потеря обоняния стала редкостью при ковиде после рапространения штамма "омикрон". Об этом сообщил терапевт высшей категории Алексей Водовозов. При этом он отмечает, что коронавирус всё равно поражает все органы и системы человеческого организма.

"При нём (омикроне. – Прим. ред) редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до "дельты" это было распространённым явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При "дельте" это встречалось уже реже, а при "омикроне" потеря обоняния – это редкость", – рассказал Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Терапевт также добавил, что омикрон-штамм редко вызывает ощущение затруднённого дыхания. Это связано с тем, что новая версия вируса практически не добирается до лёгких, останавливаясь в бронхиолах.

"Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более лёгкое заболевание", – уточнил Алексей Водовозов.