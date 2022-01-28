Опрос показал, как пандемия сказалась на готовности россиян к путешествиям

Пандемия коронавируса сказалась на готовности россиян путешествовать, однако большинство из них всё же склонны не менять планов из-за риска заразиться ковидом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом Ozon Travel. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Согласно им, эпидемия заставляет граждан РФ предпринимать дополнительные меры безопасности в поездках, тем не менее 88% респондентов заявили, что всё-таки собираются путешествовать в этом году.

"30% респондентов говорят, что начали бояться, хотя отправляться в другие города им всё равно приходится. Столько же опрошенных в последние два года стали реже путешествовать, а каждый пятый предпринимает дополнительные меры безопасности в пути. 15% россиян вообще перестали куда-либо ездить из-за боязни заразиться коронавирусом", — отмечают авторы исследования.

Согласно результатам опроса, больше всего россиян, которые перестали куда-либо ездить из-за пандемии, проживает в Москве (23%), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (21%), Санкт-Петербурге и Челябинске (по 16%). Самыми "бесстрашными" в этом плане оказались жители Краснодара (6%) и Волгограда (9%).