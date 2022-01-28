Псаки не увидела подрыва единства Запада из-за позиции Германии по Украине

Позиция ФРГ, отказавшейся поставлять оружие Украине, не подрывает единство Вашингтона и их союзников. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы считаем, что единство не означает идентичность и что существует целый ряд возможностей, правовых полномочий, которыми обладают различные страны, и что самое главное — это единство против воинственной риторики, наращивания войск и возможности вторжения России в суверенную страну, Украину", — сказала Псаки.

Как она пояснила, США пришли к выводу, что Германия солидарна с Вашингтоном в этих усилиях, как и другие европейские страны.