Псаки не увидела подрыва единства Запада из-за позиции Германии по Украине
В Белом доме считают, что Германия, так же как и США, выступает против военной риторики. Таким образом, европейские страны выступают единым фронтом по этим вопросам.
Джен Псаки © ТАСС / АР
Позиция ФРГ, отказавшейся поставлять оружие Украине, не подрывает единство Вашингтона и их союзников. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
"Мы считаем, что единство не означает идентичность и что существует целый ряд возможностей, правовых полномочий, которыми обладают различные страны, и что самое главное — это единство против воинственной риторики, наращивания войск и возможности вторжения России в суверенную страну, Украину", — сказала Псаки.
Как она пояснила, США пришли к выводу, что Германия солидарна с Вашингтоном в этих усилиях, как и другие европейские страны.
Как рассказывал Лайф, ранее аналитик Фёдор Лукьянов поведал о способах США вынудить Германию поставлять Киеву оружие. По его оценке, Федеральное правительство ФРГ сейчас занимает позицию уклониста по данному вопросу.
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