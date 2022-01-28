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Псаки не увидела подрыва единства Запада из-за позиции Германии по Украине

В Белом доме считают, что Германия, так же как и США, выступает против военной риторики. Таким образом, европейские страны выступают единым фронтом по этим вопросам.

27 января, 21:37
<p>Джен Псаки © ТАСС / АР</p>

Джен Псаки © ТАСС / АР

Позиция ФРГ, отказавшейся поставлять оружие Украине, не подрывает единство Вашингтона и их союзников. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы считаем, что единство не означает идентичность и что существует целый ряд возможностей, правовых полномочий, которыми обладают различные страны, и что самое главное — это единство против воинственной риторики, наращивания войск и возможности вторжения России в суверенную страну, Украину", сказала Псаки.

Как она пояснила, США пришли к выводу, что Германия солидарна с Вашингтоном в этих усилиях, как и другие европейские страны.

Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия на Украину

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Как рассказывал Лайф, ранее аналитик Фёдор Лукьянов поведал о способах США вынудить Германию поставлять Киеву оружие. По его оценке, Федеральное правительство ФРГ сейчас занимает позицию уклониста по данному вопросу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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