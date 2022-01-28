"Не беспокойтесь": Президент Киргизии пообещал разрешить пограничный конфликт путём переговоров

Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал новый вооружённый конфликт на границе с Таджикистаном, в результате которого уже погиб один человек, несколько пострадали. Лидер республики пообещал снять напряжённость путём переговоров.

"Уважаемые кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моём контроле. Даст бог, мы решим всё путём переговоров, мирно", — говорится в сообщении на странице Жапарова в "Твиттере".

Глава государства призвал не беспокоиться. Это сообщение появилось на фоне начавшихся переговоров делегаций двух стран. В них участвуют пограничный представитель Киргизской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев, губернатор Согдийской области Таджикистана и пограничный представитель Таджикистана.