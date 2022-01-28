Эпидемиолог Руженцова: Иммунитет к "омикрону" вряд ли защитит от других штаммов

Вряд ли иммунитет у переболевших "омикроном" будет надёжно защищать от других вариантов коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Тот иммунитет, который будет вырабатываться в отношении штамма "омикрон", вряд ли будет надёжно защищать от других, особенно новых вариантов", — сказала Руженцова в эфире канала "Россия 24".

По её словам, сейчас риск появления новых мутаций ковида возрос. Это связано с тем, что "омикрон" очень быстро распространяется. Поэтому не стоит предполагать, что сформируется надёжный иммунитет и к последующим вариантам коронавируса. Такие особенности вируса диктуют необходимость поддержания иммунитета за счёт вакцинации и ревакцинации, подчеркнула Руженцова.