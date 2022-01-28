Эпидемиолог Руженцова: Иммунитет к "омикрону" вряд ли защитит от других штаммов
Из-за быстрого распространения нового варианта вируса увеличился риск мутаций. Это диктует необходимость поддержания иммунитета за счёт вакцинации и ревакцинации, отмечает медик.
© Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Вряд ли иммунитет у переболевших "омикроном" будет надёжно защищать от других вариантов коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Тот иммунитет, который будет вырабатываться в отношении штамма "омикрон", вряд ли будет надёжно защищать от других, особенно новых вариантов", — сказала Руженцова в эфире канала "Россия 24".
По её словам, сейчас риск появления новых мутаций ковида возрос. Это связано с тем, что "омикрон" очень быстро распространяется. Поэтому не стоит предполагать, что сформируется надёжный иммунитет и к последующим вариантам коронавируса. Такие особенности вируса диктуют необходимость поддержания иммунитета за счёт вакцинации и ревакцинации, подчеркнула Руженцова.
А ранее Лайф писал, что всего за три дня в мире ковидом заразилось 10 миллионов человек. Когда пандемия только начиналась, на инфицирование такого количество людей у вируса уходили месяцы. Скорость распространения увеличилась с появлением штамма "омикрон".
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