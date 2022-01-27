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Эпидемиолог Руженцова: Заболеваемость ковидом среди детей увеличилась в 14 раз

Врач уверена, что вызванная омикрон-штаммом волна будет не такой продолжительной, как предыдущие. Такую же версию ранее озвучивали и другие эксперты.

27 января, 20:32

Фото © Pexels

Количество заболевших ковидом детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Мы очень чётко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз, и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Увеличилась за две недели примерно в 14 раз, растёт число госпитализаций", — сказала Руженцова в эфире телеканала "Россия 24".

Эпидемиолог предположила, что вызванная омикрон-штаммом волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.

Мурашко: Дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами

Мурашко: Дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами

Ранее Лайф писал, что инфекционист Чаленко рассказал, что омикрон-штамм ковида размножается в 70 раз быстрее "дельты". А кандидат медицинских наук Тимошилов добавил, что инфицированный новой разновидностью вируса становится опасным для окружающих уже через пару дней.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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