Малышева развеяла популярный миф о влиянии КТ на развитие рака
Медик вместе с соведущим пояснила, что та рентгеновская доза, которую получает человек при данном виде исследования, является безопасной для его организма.
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Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" вместе с коллегой Дмитрием Шубиным развеяла популярный миф о связи компьютерной томографии (КТ) и риска возникновения онкологии. Как заверили специалисты, данный вид обследования не может стать причиной появления страшного заболевания.
"При тех условиях, при которых делаются назначения врачебные для той или иной программы компьютерной томографии, вызвать рак невозможно", — отметил Шубин в эфире Первого канала.
Соведущий Малышевой пояснил, что существует определённая безопасная рентгеновская доза для человеческого организма. По его словам, годовая нагрузка на сегодняшний день находится на уровне в 50 микрозивертов. К примеру, при КТ грудной клетки пациент может получить дозу, равную всего лишь семи микрозивертов.
Ранее Лайф писал, что Малышева заявила о возможности выявления рака у человека по одному внешнему признаку. По её словам, этот заметный симптом, помимо прочего, может указывать на поликистоз яичников, диабет и дерматит. Однако врачи не согласились с телеведущей. По словам медиков, такая пигментация может говорить о различных заболеваниях, но в любом случае является поводом для обращения к врачу.
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