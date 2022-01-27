Протодиакон Андрей Кураев госпитализирован с ковидом в состоянии средней тяжести
В течение недели у священнослужителя держалась высокая температура, а накануне к нему домой приехала скорая, после чего его доставили в одну из столичных больниц.
Протодиакон Андрей Кураев © ТАСС / Павел Смертин
Запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусом и был доставлен в одну из московских клиник. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на самого бывшего священнослужителя.
"Сейчас по крайней мере удалось сбить температуру. До этого в течение недели всё время было 39 градусов. Вчера вызвал скорую — и меня госпитализировали", — сказал он, добавив, что не прививался от CoViD-19.
Информацию о болезни подтвердил его друг — иеромонах Димитрий (Першин), который попросил помолиться за своего товарища.
"У Андрея Кураева состояние стабильное. Средней тяжести. Врачи рядом", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Напомним, в декабре прошлого года по решению Епархиального церковного суда Москвы протодиакон Андрей Кураев был лишён сана, а ранее запрещён в служении Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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