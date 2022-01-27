Протодиакон Андрей Кураев госпитализирован с ковидом в состоянии средней тяжести

Запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусом и был доставлен в одну из московских клиник. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на самого бывшего священнослужителя.

"Сейчас по крайней мере удалось сбить температуру. До этого в течение недели всё время было 39 градусов. Вчера вызвал скорую — и меня госпитализировали", — сказал он, добавив, что не прививался от CoViD-19.

Информацию о болезни подтвердил его друг — иеромонах Димитрий (Першин), который попросил помолиться за своего товарища.