Стилист Дубинин оценил смутивший пользователей соцсетей свадебный наряд невесты Мамаева

Стилист Владимир Дубинин по просьбе Лайфа разобрал свадебные образы полузащитника "Химок" Павла Мамаева и его возлюбленной Надежды Санько. По оценке специалиста, несмотря на то что многих пользователей соцсетей смутил простой наряд невесты, образ всё равно выглядит актуально.

"Что тут сказать, Надя Санько оказалась предприимчивой. Зачем неудобная классическая обувь, когда можно обуть ботинки и бежать по снегу от счастья, будет удобней. В целом простота не порок, а как образ жизни. Они не заморачивались. Главное — не фантик, а начинка", — отметил Дубинин.