Стилист Дубинин оценил смутивший пользователей соцсетей свадебный наряд невесты Мамаева
Специалист полагает, что Надежда специально оделась в домашний образ "простушки". А ботинки на её ногах вместо классической обуви идеально подойдут, чтобы бегать счастливой по снегу, заметил он.
Скриншот © Youtube / Дарья Есенина
Стилист Владимир Дубинин по просьбе Лайфа разобрал свадебные образы полузащитника "Химок" Павла Мамаева и его возлюбленной Надежды Санько. По оценке специалиста, несмотря на то что многих пользователей соцсетей смутил простой наряд невесты, образ всё равно выглядит актуально.
"Что тут сказать, Надя Санько оказалась предприимчивой. Зачем неудобная классическая обувь, когда можно обуть ботинки и бежать по снегу от счастья, будет удобней. В целом простота не порок, а как образ жизни. Они не заморачивались. Главное — не фантик, а начинка", — отметил Дубинин.
Также стилист не увидел ничего "криминального" в небрежной косе новоиспечённой жены футболиста. Собеседнику такая причёска напомнила кадры из культового советского фильма "Любовь и голуби". Дубинин полагает, что Надежда специально оделась в домашний образ "простушки", и её выбор имеет место быть. Добавим, что спортсмен же на церемонии бракосочетания предстал более официально — в сером пиджаке, белоснежной рубашке и брюках.
Надежда Санько — бывшая подруга предыдущей жены Мамаева Аланы. Ранее Лайф рассказывал, что пара развелась весной 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах.
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