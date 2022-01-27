ЦБ возразил концепции Минфина по регулированию криптовалют

Введением запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой видится Центробанку оптимальным решением. Об этом говорится в поступившем в редакцию ТАСС релизе регулятора. Легализация криптовалюты создаёт иллюзию защиты населения, уверены в ЦБ.

"Легализация и регулирование будут создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадёживая их, что если государство разрешает, то рисков нет. В результате этот рынок будет становиться всё более массовым, пока пузырь не схлопнется. И в этом случае государство столкнётся уже с огромными социальными рисками и рисками финансовой стабильности", — отметил регулятор.

Кроме того, в ЦБ полагают, что вовлечение финансового сектора в криптовалютный оборот будет означать создание в России параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам и законам. В результате сбережения граждан будут направляться в криптовалюты, в том числе на обслуживание нелегальной деятельности, а не в национальную экономику.

Ранее Центробанк предложил полностью запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. В свою очередь Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. Ведомство выступило с идеей проводить все операции с цифровыми валютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Там считают, что так можно избежать теневого и мошеннического использования цифровых денег.