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Эксперты: Сфера подкастов может регулироваться действующим законодательством

Юрист Едидин напомнил, что любое распространение массовой информации подлежит регулированию во всех странах мира, а депутат Горелкин заявил, что контроль подкастов приведёт к их застою.

27 января, 16:25
<p> © Pexels</p>

© Pexels

Для регулирования подкастов не нужно создавать специальные законы, ведь уже существующих правил в Интернете хватит. Об этом на круглом столе сообщил заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития Интернета Борис Едидин.

"Сегодня подкастинг и любое распространение массовой информации подлежит регулированию во всех юрисдикциях: в Европе, США, Китае. Везде мы видим пример и тенденции урегулирования отношений в сети Интернет. Наверное, неправильно говорить, что у подкастинга должно быть самостоятельное регулирование", — приводит его слова РАПСИ.

По словам Едидина, сегодня блогеры развиваются в рамках различных мультиплатформ, но от этого суть отношений между площадками и блогером не меняется. Он уточнил, что глобально стоит говорить об общих требованиях в Интернете, а также на тех лиц, которые связаны с формированием информационного поля в Сети.

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Его слова поддержал директор по работе с государственными органами "Яндекса" Игорь Алексеев. По его мнению, создатель подкаста в первую очередь гарантирует отсутствие запрещённой информации в его материалах. Как отметил представитель компании, наиболее эффективным способом регулирования подкастинга сегодня будет подход, основанный на принципах саморегулирования.

"Вся информация, которую можно размещать, описана в нашем законодательстве. Сервис также осуществляет модерацию и следит, чтобы контент соответствовал нормам. Сфера новая, и нельзя сказать, что всё однозначно, но в то же время действующее законодательство значительно покрывает перечень вопросов, которые возникают в этой сфере", — добавил Алексеев.

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Излишнее же регулирование может привести к застою в сфере подкастов, поэтому нужно ориентироваться на гибкое саморегулирование, что даст ей необходимый толчок, считает представитель "Яндекса". Такое же мнение выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Антон Горелкин.

"Сегодня ни в одной стране мира нет специального регулирования подкастинга, он подпадает под общее регулирование. По сути, драйверами развития индустрии являются лидеры общественного мнения, популярные личности, инфлюенсеры", — заключил он.

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Ранее Лайф рассказал, что Минцифры утвердило интернет-ресурсы, которые будут бесплатными даже при нулевом балансе. Выбор пал на "Госуслуги" и "ВКонтакте". По словам экспертов, это более чем справедливое решение, поскольку оба ресурса удовлетворяют критериям по социальной значимости и пользовательскому охвату.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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