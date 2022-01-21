В пресс-службе VK назвали эффективным общение госорганов с гражданами через соцсети

В последнее время сформировалась тенденция, когда государственные органы всё чаще выбирают социальные сети для общения с людьми. Об этом заявили Лайфу в пресс-службе компании VK.

"Действительно, в последнее время мы наблюдаем тенденцию, когда госорганы всё чаще выбирают соцсети для общения с людьми. И, как показывает практика, такой канал взаимодействия эффективен. Пользователям удобно в два клика открыть соцсеть и получить необходимую информацию, обратиться с интересующим вопросом", — сказали в компании.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин заметил, что соцсети стали источником социально значимой и полезной информации.

"Их (пабликов госорганов. — Прим. Лайфа) число будет только увеличиваться — впоследствии все там заведут странички. Это удобно для пользователей — не придётся искать по всему Интернету сайт своего муниципалитета, попутно сталкиваясь с фейками или неофициальными страницами, а через единое окно в соцсети находить официальные аккаунты администраций своих регионов. В соцсетях присваивается специальная метка для таких страниц, по ней можно понять, что перед вами действительно официальный аккаунт", — заметил он.

Сагдатулин уточнил, что благодаря развитию госпабликов люди всегда смогут получать актуальную информацию по интересующим их глобальным вопросам от федеральных ведомств и узнавать полезную прикладную информацию из жизни города или региона. Этот подход мотивирует госорганы на всех уровнях быть более открытыми, позволяет повысить уровень взаимодействия с гражданами, при этом сохраняя безопасность для здоровья всех участников процесса, что в условиях пандемии очень актуально, добавил директор центра.

"Главное, что весь процесс коммуникации с гражданами в социальных сетях оцифрован и автоматизирован. Скорость реакции на запросы — не более нескольких часов. Благодаря цифровизации процессов можно отслеживать решения проблем, их качество и сроки выполнения. Коммуникация в социальных сетях находится на особом контроле у глав регионов и Правительства РФ", — заключил собеседник.