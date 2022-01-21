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Эксперт Леонков предположил, что вылетевший из Харькова к границе РФ самолёт проводил разведку

По словам специалиста, задачей вылазки, вероятно, было определение местоположения работающих радиотехнических пунктов связи.

21 января, 17:11

RQ-4 Global Hawk © Wikipedia

Неизвестный летательный аппарат у границы России, замеченный через сервис Flightradar © Telegram / Военный обозреватель

Неизвестный летательный аппарат у границы России, замеченный через сервис Flightradar © Telegram / Военный обозреватель

Неизвестный летательный аппарат, вылетевший сегодня из Харькова и замеченный возле границы России, мог быть самолётом-разведчиком. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

"Это, скорее всего, самолёты-разведчики. Какие самолёты — непонятно, потому что они отключили транспондер, поэтому Flightradar их и не определяет. Он только видит их высоту и скорость полёта", — подчеркнул собеседник.

Ранее "Военный обозреватель" со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщил, что неизвестный летательный аппарат, вылетевший из украинского Харькова, приблизился к границе России. Однако вскоре сигнал аппарата пропал.

По словам Леонкова, это мог быть Boeing RС-135, U-2 или беспилотник RQ-4 Global Hawk, которые используются в разведке.

"Тут если бы Flightradar говорил, с какой авиабазы он вылетел, то тогда можно было ещё более-менее понять", — добавил эксперт.

В основном самолёты такого типа принадлежат США, однако Леонков не исключает участия разведывательных бортов, принадлежащих Великобритании.

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"Это две страны, которые обладают такими большими бортами. Это в основном радиотехническая разведка. Это воздушная разведка, которая определяет работу радиотехнических средств гражданского и военного направления", — отметил специалист.

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По словам военного эксперта, задачей таких вылазок является определение местоположения работающих радиотехнических пунктов связи.

"Всё, что работает в радиодиапазоне и передаётся через атмосферу по радиоволнам, радиочастотам, они определяют. Если [где-то располагается] отдельное устройство, они даже могут определить координаты", — заключил он.

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Ранее Лайф рассказывал, что разведку у границы России за неделю в конце декабря прошлого года вели 39 иностранных самолётов и беспилотников. Минобороны сообщило, что для недопущения нарушения границы РФ истребители два раза поднимались в воздух.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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