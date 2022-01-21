Зеленский назвал украинский город, который Россия может "оккупировать" первым

Если Россия попытается "захватить" Харьков, тогда начнутся крупномасштабные военные действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с The Washington Post.

По его словам, в том случае, если РФ захочет усилить эскалацию, сделает это на тех территориях, где живут люди с родственными связями с Россией. Например, Москва может "оккупировать" Харьков с его русскоязычным населением.

"Харьков, находящийся под контролем Правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. <...> Это будет началом крупномасштабной войны", — сказал Зеленский.

Согласно другому варианту исхода событий, российская сторона захватит территории к северу от Крымского полуострова, тем самым сможет обеспечить сухопутное сообщение с регионом и улучшить его водоснабжение.

На вопрос журналиста, пытается ли президент России Владимир Путин создать на Украине подконтрольное ему правительство, Зеленский отметил, что это "невозможно". Но если оно и установится, то будет недолговечным, поскольку "люди его просто не примут".

"Может быть, Путин думает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я думаю, что это большая ошибка так думать", — заключил глава Украины.