Зеленский назвал украинский город, который Россия может "оккупировать" первым
По словам лидера Незалежной, подконтрольное Москве правительство на территории его страны не сможет продержаться долго, потому что его "не примут люди".
Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины
Если Россия попытается "захватить" Харьков, тогда начнутся крупномасштабные военные действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с The Washington Post.
По его словам, в том случае, если РФ захочет усилить эскалацию, сделает это на тех территориях, где живут люди с родственными связями с Россией. Например, Москва может "оккупировать" Харьков с его русскоязычным населением.
"Харьков, находящийся под контролем Правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. <...> Это будет началом крупномасштабной войны", — сказал Зеленский.
Согласно другому варианту исхода событий, российская сторона захватит территории к северу от Крымского полуострова, тем самым сможет обеспечить сухопутное сообщение с регионом и улучшить его водоснабжение.
На вопрос журналиста, пытается ли президент России Владимир Путин создать на Украине подконтрольное ему правительство, Зеленский отметил, что это "невозможно". Но если оно и установится, то будет недолговечным, поскольку "люди его просто не примут".
"Может быть, Путин думает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я думаю, что это большая ошибка так думать", — заключил глава Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский восхитился 40-м президентом США Рональдом Рейганом и сравнил себя с ним. По его словам, бывший президент Соединённых Штатов симпатичен ему как человек, "который борется и получает желаемый результат".
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