Зеленский не сомневается, что Россия переживёт новые санкции США
В связи с этим украинский лидер призвал западные страны ввести рестрикции против Москвы прямо сейчас.
Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины
Россия сможет пережить новые санкции, которые страны Запада введут против неё. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post.
"Стоит вам ввести даже значительные санкции, они посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим", — сказал украинский лидер.
В связи с этим Зеленский призвал западные страны ввести рестрикции против России прямо сейчас.
Как сообщал Лайф ранее, конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. Ограничения, согласно документу, должны в том числе коснуться некоторых чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.
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