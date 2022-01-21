Зеленский не сомневается, что Россия переживёт новые санкции США

Россия сможет пережить новые санкции, которые страны Запада введут против неё. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post.

"Стоит вам ввести даже значительные санкции, они посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим", — сказал украинский лидер.

В связи с этим Зеленский призвал западные страны ввести рестрикции против России прямо сейчас.