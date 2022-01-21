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Зеленский не сомневается, что Россия переживёт новые санкции США

В связи с этим украинский лидер призвал западные страны ввести рестрикции против Москвы прямо сейчас.

21 января, 09:06

Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины

Россия сможет пережить новые санкции, которые страны Запада введут против неё. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post.

"Стоит вам ввести даже значительные санкции, они посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим" сказал украинский лидер.
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В связи с этим Зеленский призвал западные страны ввести рестрикции против России прямо сейчас.

Как сообщал Лайф ранее, конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. Ограничения, согласно документу, должны в том числе коснуться некоторых чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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