Жена подполковника, получившая пулю в голову, подтвердила версию о случайном выстреле

Жена подполковника полиции из подмосковного Подольска подтвердила, что муж выстрелил ей голову из табельного травматического револьвера "Гроза Р-03" случайно. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Отмечается, что после случившегося мужчина вызвал скорую и сам повёз раненую 28-летнюю супругу в больницу. Она в сознании. Девушка пояснила, что неудачно наклонилась к мужу для поцелуя, пока тот чистил пистолет, тогда и прогремел выстрел.