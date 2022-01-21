Жена подполковника, получившая пулю в голову, подтвердила версию о случайном выстреле
После произошедшего мужчина вызвал скорую помощь и сам повёз раненую супругу в больницу. Девушка отметила, что наклонилась к мужу для поцелуя, когда тот чистил пистолет.
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Жена подполковника полиции из подмосковного Подольска подтвердила, что муж выстрелил ей голову из табельного травматического револьвера "Гроза Р-03" случайно. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что после случившегося мужчина вызвал скорую и сам повёз раненую 28-летнюю супругу в больницу. Она в сознании. Девушка пояснила, что неудачно наклонилась к мужу для поцелуя, пока тот чистил пистолет, тогда и прогремел выстрел.
Напомним, инцидент произошёл в квартире семьи. Девушку госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением затылочной области.
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