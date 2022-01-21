Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества

Отказавшаяся от должности посла России в Кабо-Верде Наталья Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается", — пояснил собеседник агентства.

В то же время сама Поклонская сказала, что комментировать данную информацию пока рано. При этом заявила, что "с радостью" займёт "любую должность", где будет полезна России и "нашему руководству".