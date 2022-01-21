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Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества

Сама бывший депутат Госдумы отметила, что с радостью займёт любой пост, на котором будет полезна России.

21 января, 08:37

Наталья Поклонская © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Отказавшаяся от должности посла России в Кабо-Верде Наталья Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается", — пояснил собеседник агентства.

В то же время сама Поклонская сказала, что комментировать данную информацию пока рано. При этом заявила, что "с радостью" займёт "любую должность", где будет полезна России и "нашему руководству".

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.

Планы были обширные. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом. 19 января стало известно, что Поклонская отказалась стать главой российской дипмиссии в Кабо-Верде.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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