Боец Волков встретится с британцем Аспиналлом на турнире UFC в Лондоне
В последний раз он выходил в октагон в октябре прошлого года и тогда одолел поляка Тыбуру.
Фото © ТАСС / Diego Ribas / PX Imagens via ZUMA Wire
Российский боец Александр Волков узнал дату своего следующего поединка и соперника, которым стал британец Том Аспиналл. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.
Встреча состоится в рамках турнира UFC Fight Night 204, который пройдёт в Лондоне на стадионе O2 Arena.
Напомним, в своём последнем бою Александр Волков одолел поляка Марчина Тыбуру в рамках турнира UFC 267, который проходил в Абу-Даби.
Комментариев: 0