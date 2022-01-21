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Боец Волков встретится с британцем Аспиналлом на турнире UFC в Лондоне

В последний раз он выходил в октагон в октябре прошлого года и тогда одолел поляка Тыбуру.

21 января, 08:31
<p>Фото © ТАСС / Diego Ribas / PX Imagens via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Diego Ribas / PX Imagens via ZUMA Wire

Российский боец Александр Волков узнал дату своего следующего поединка и соперника, которым стал британец Том Аспиналл. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

Встреча состоится в рамках турнира UFC Fight Night 204, который пройдёт в Лондоне на стадионе O2 Arena.

Российский боец Волков победил поляка Тыбуру на турнире UFC 267

Российский боец Волков победил поляка Тыбуру на турнире UFC 267

Напомним, в своём последнем бою Александр Волков одолел поляка Марчина Тыбуру в рамках турнира UFC 267, который проходил в Абу-Даби.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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