Российский вратарь "Флориды" Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ
Его команда ночью обыграла "Эдмонтон" со счётом 6:0, а сам кипер сумел сохранить ворота на замке.
Фото © ТАСС/ AP Photo / Wilfredo Lee
Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В матче с "Эдмонтоном" россиянин отразил все 40 бросков по своим воротам и сумел провести "сухой" матч. Добавим, что для него это был первый шутаут за последние два сезона.
Второй звездой дня был назван Джейсон Робертсон из "Далласа", который забил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Третьей звездой дня стал форвард "Бостона" Давид Пастрняк.
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