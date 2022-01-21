НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российский вратарь "Флориды" Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

Его команда ночью обыграла "Эдмонтон" со счётом 6:0, а сам кипер сумел сохранить ворота на замке.

21 января, 08:29
<p>Фото © ТАСС/ AP Photo / Wilfredo Lee</p>

Фото © ТАСС/ AP Photo / Wilfredo Lee

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче с "Эдмонтоном" россиянин отразил все 40 бросков по своим воротам и сумел провести "сухой" матч. Добавим, что для него это был первый шутаут за последние два сезона.

Оформивший хет-трик Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Оформивший хет-трик Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня был назван Джейсон Робертсон из "Далласа", который забил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Третьей звездой дня стал форвард "Бостона" Давид Пастрняк.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1