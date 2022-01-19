Поклонская отказалась вступить в должность посла России в Кабо-Верде
Называть причины она не стала, сообщив лишь, что у неё "изменились личные обстоятельства". При этом экс-прокурор Крыма отметила, что по-прежнему хочет быть полезна нашей стране.
Фото © Instagram / nv_poklonskaya
Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, отказалась от должности. Об этом она сама заявила в беседе с ТАСС. По словам Поклонской, всему виной изменившиеся личные обстоятельства.
"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране", — сказала она журналистам.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.
Планы были обширные. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом.
Кабо-Верде — государство в Западной Африке, которое расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Климат там сухой тропический. Температура воды в океане в феврале-марте составляет +21… +22°C, в августе-октябре — +25… +26°C. Сезон дождей приходится на август-октябрь.
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