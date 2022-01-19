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Поклонская отказалась вступить в должность посла России в Кабо-Верде

Называть причины она не стала, сообщив лишь, что у неё "изменились личные обстоятельства". При этом экс-прокурор Крыма отметила, что по-прежнему хочет быть полезна нашей стране.

19 января, 09:07
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nv_poklonskaya/feed/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nv_poklonskaya</a> </p>

Фото © Instagram / nv_poklonskaya

Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, отказалась от должности. Об этом она сама заявила в беседе с ТАСС. По словам Поклонской, всему виной изменившиеся личные обстоятельства.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране", — сказала она журналистам.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.

Поклонская — о назначении послом в Кабо-Верде: Для меня это честь, а не ссылка

Поклонская — о назначении послом в Кабо-Верде: Для меня это честь, а не ссылка

Планы были обширные. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом.

Кабо-Верде — государство в Западной Африке, которое расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Климат там сухой тропический. Температура воды в океане в феврале-марте составляет +21… +22°C, в августе-октябре — +25… +26°C. Сезон дождей приходится на август-октябрь.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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