Поклонская отказалась вступить в должность посла России в Кабо-Верде

Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, отказалась от должности. Об этом она сама заявила в беседе с ТАСС. По словам Поклонской, всему виной изменившиеся личные обстоятельства.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране", — сказала она журналистам.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.