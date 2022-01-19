Захарова сравнила действия Киева в Донбассе с преступлениями норвежского радикала Брейвика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова соотнесла действия Киева на юго-востоке Украины с преступлениями норвежского праворадикала Андерса Брейвика.

По словам Захаровой, на Западе не замечают, что таких "Брейвиков" на Украине ходят целые батальоны, они не расстреливают 77 человек убитыми и 150 ранеными на глазах у застывшего в ужасе мира, а действуют под покровом неведения зарубежного и западного сообщества.

"И тот ад, который они устраивают на юго-востоке страны, он ничем не отличается по степени ужаса от преступлений Брейвика", — подчеркнула представитель МИД РФ в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Дипломат считает, что украинские радикалы так же, как и Брейвик, симпатизируют идеям нацизма, именно этого не видят на Западе, а между прочим, норвежец не скрывает нацистских убеждений, заявляя об этом на весь мир и используя трибуну. По мнению Марии Захаровой, страшно другое: что то же самое происходит на Украине на протяжении многих лет. Так, характерная нацистская и фашистская символика становится в Киеве официальной, уверена представитель МИД.

"Люди используют символику времён Второй мировой войны, именно нацистскую и фашистскую, которая сейчас инкорпорируется в их официальную символику", — заключила Захарова, приведя в пример символику украинских батальонов.