Китайские учёные обучили искусственный интеллект определять скорую смерть по глазам
По мнению специалистов, сосудистая сетка на глазном яблоке может быть надёжным индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга. Этот принцип и лёг в основу алгоритма.
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Китайские медики научились определять риск смерти по глазам, а точнее по состоянию сети мелких сосудов на поверхности глазного яблока. Соответствующая статья была опубликована в журнале British Journal of Ophthalmology. По мнению учёных, сосудистая сетка может быть надёжным индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга. Этот вывод лёг в основу алгоритма машинного обучения, чтобы попробовать предсказать возраст человека по состоянию глаз.
Так, алгоритм проанализировал свыше 80 тысяч изображений глазного дна, полученных почти от 50 тысяч пациентов от 40 до 69 лет, и определили их возраст со средней точностью до трёх лет. При этом разрыв между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом оказался ассоциирован со смертью, отмечают авторы исследования. Оказалось, что большая разница в этих показателях повышает риск смерти примерно на 50%, а каждый год разрыва увеличивает вероятность ухода из жизни примерно на 2–3%.
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