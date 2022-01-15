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Учёные Гарварда назвали продукт, который увеличит продолжительность жизни

Исследователи отметили, что в рационе жителей Южной Европы и Средиземноморья он присутствует особенно часто.

15 января, 18:34

Фото © Pixabay

Если заменить майонез и маргарин на оливковое масло, можно увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли сотрудники медицинского факультета Гарварда. Результатами своего исследования они поделились в журнале Американского колледжа кардиологии Science Direct.

Проанализировав данные 90 тысяч человек, учёные выяснили, что, заменив десять граммов маргарина, сливочного масла или майонеза таким же количеством оливкового масла, люди повышают вероятность снижения риска смерти из-за множества болезней. Исследователи отметили, что жители Южной Европы и Средиземноморья больше всего используют в своём ежедневном рационе рекомендуемый продукт.

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"Более активное потребление оливкового масла привело к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, от рака — на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18%", — указали авторы исследования.

Ранее гериатр Конев раскрыл три секрета, которые помогут прожить до 115 лет. Оказалось, что одиночество укорачивает человеческий век, а вот здоровый образ жизни в достижении такой цели составляет 60–70% успеха.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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