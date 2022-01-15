Педиатр Тысячная рассказала, как проявляется омикрон-штамм у детей

Новый штамм коронавируса "омикрон" проявляется у несовершеннолетних как воспаление мелких бронхов — бронхиолита. Из-за этого заболевания у ребёнка может развиться дыхательная недостаточность или пневмония, заявила педиатр Европейского медицинского центра (ЕМС) Елена Тысячная.

По словам врача, дыхание детей, подхвативших этот вариант ковида, становится "свистящее, шумное, с участием вспомогательной мускулатуры, выдох удлинённый". Специалист отметила, что у ребёнка могут появиться приступы удушья, а также часто "развивается малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота".

"В некоторых случаях при "омикроне", как и при инфицировании штаммом "дельта", бывают рвота и понос. Температура обычно высокая — 38 или 38,5 градуса, но она редко поднимается до критических значений", — рассказала Тысячная в беседе с "Российской газетой".

Мнения врачей в отношении "омикрона" могут разделяться, уточнила педиатр. Так, некоторые специалисты утверждают, что дети переносят его легче, чем "дельту", а другие медики считают новый штамм таким же опасным и предупреждают, что он может вызвать серьёзные осложнения, особенно у малышей до двух лет.