Тысячи людей вышли на демонстрацию в Гамбурге и раскритиковали противников вакцинации

Тысячи людей вышли на демонстрацию в Гамбурге, выступив против отрицателей вакцинации © Twitter / Leon Enrique Montero / ParlamentspoetinAlexia / Schröder

Несколько тысяч жителей Гамбурга приняли участие в акции, пройдя по улицам города с девизом "Солидарность и образование вместо идеологий заговора". Они выступили против отрицающих коронавирус и противников вакцинации, сообщает Die Welt.

Плакаты участников контрдемонстрации гласили: "Вакцинируйтесь, вместо того чтобы ругать" или "Те, кто ходит с нацистами, ничего не понимают". При этом акция оказалась популярнее, чем ожидалось. По данным полиции, в ней приняло участие около трёх тысяч человек.

Накануне в городе прошла акция протеста против коронавирусных ограничений, в которой приняли участие свыше 13 тысяч человек. Они прошли маршем по центру города. По данным правоохранителей, по позднего вечера серьёзных инцидентов не происходило, лишь в отдельных случаях задерживали людей без масок. Также в отношении одного из демонстрантов начато расследование за то, что на его одежде была звезда Давида с надписью "Невакцинированные".

Демонстранты протестуют против правила 2G-Plus, согласно которому людям, чтобы посетить бары и рестораны, нужно быть не только вакцинированными, но и иметь отрицательный ПЦР-тест.