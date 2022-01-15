Полиция сообщила о беспилотниках, замеченных над шведскими АЭС

Беспилотники были замечены над атомными электростанциями Форсмарк и Оскарсхамн в Швеции, начаты предварительные следственные действия, сообщает телеканал SVT со ссылкой на заявление полиции.

В ведомстве уточнили, что на данный момент подозреваемых в деле нет. Об инцидентах также были проинформированы вооружённые силы страны. В полиции указали, что объект над Форсмарком был таким большим, что смог преодолеть сильный ветер, начавшийся во время его полёта над электростанцией. Патруль в течение часа пытался перехватить беспилотник, однако сделать это не удалось. При этом на территорию станции аппарат не приземлялся и ничего не сбрасывал.

На данный момент точной информации о том, пролетали ли схожие объекты над другими электростанциями, среди которых могли быть Рингхалс и выведенная из эксплуатации АЭС Барсербек, или были в близости от них, пока нет. Правоохранители расследуют также и возможную взаимосвязь между произошедшими событиями.