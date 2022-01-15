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Глава МИД Великобритании Трасс призвала Россию отказаться от "вторжения на Украину"

Дипломат также заявила, что Москва "должна сдерживать свою агрессию", и предложила российским властям конструктивный диалог.

15 января, 15:56
<p>Лиз Трасс © Twitter / <a href="https://twitter.com/trussliz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liz Truss</a></p>

Лиз Трасс © Twitter / Liz Truss

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия "оправдывает вторжение" на территорию Украины и якобы проводит кампанию по дезинформации. Такое сообщение министр иностранных дел опубликовала в своём твиттере.

"Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию соседней Украины. Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряжённость и вступить в содержательные переговоры", — написала Трасс без уточнения подробностей.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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