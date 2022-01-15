Глава МИД Великобритании Трасс призвала Россию отказаться от "вторжения на Украину"
Дипломат также заявила, что Москва "должна сдерживать свою агрессию", и предложила российским властям конструктивный диалог.
Лиз Трасс © Twitter / Liz Truss
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия "оправдывает вторжение" на территорию Украины и якобы проводит кампанию по дезинформации. Такое сообщение министр иностранных дел опубликовала в своём твиттере.
"Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию соседней Украины. Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряжённость и вступить в содержательные переговоры", — написала Трасс без уточнения подробностей.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии России. По его словам, даже если Украина не станет членом альянса, она сможет договориться с западными странами, которые устанавливают военные объекты в акватории Азовского моря.
Комментариев: 0