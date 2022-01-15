Глава МИД Великобритании Трасс призвала Россию отказаться от "вторжения на Украину"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия "оправдывает вторжение" на территорию Украины и якобы проводит кампанию по дезинформации. Такое сообщение министр иностранных дел опубликовала в своём твиттере.

"Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию соседней Украины. Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряжённость и вступить в содержательные переговоры", — написала Трасс без уточнения подробностей.