Подарок любимого на день рождения довёл дочь Заворотнюк до слёз
Девушка призналась, что, когда проснулась, её попросили некоторое время не выходить из комнаты.
Анна Заворотнюк © Instagram / anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отпраздновала 26-летие и призналась, что встретила день рождения в слезах. Девушка разрыдалась от нахлынувших эмоций, когда проснулась и увидела, какой трогательный подарок подготовил для неё любимый.
О сюрпризе дочь знаменитой артистки рассказала на своей странице в "Инстаграме" и опубликовала в сториз фотографии — квартира, в которой она проживает, была буквально завалена роскошными розами и пионами.
Парень подарил имениннице столько цветов, что ваз оказалось недостаточно, а букеты попросту было некуда поставить. Молодой человек Анны также к её пробуждению украсил дом нежно-розовыми и белоснежными шариками.
Заворотнюк уточнила, что праздновать день рождения будет в ресторане, а позднее выложила снимок с тортом в бело-голубых тонах, на котором красовалось число 26. Как отметила Анна, эти сочетания напомнили ей о морских волнах и белоснежном песке любимых Мальдив.
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Ранее Лайф сообщал, что дочь Заворотнюк чуть не сняли с рейса в аэропорту Петербурга из-за багажа. Однако даже после того как ситуация разрешилась, проблемы с чемоданом не закончились.
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