Подарок любимого на день рождения довёл дочь Заворотнюк до слёз

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отпраздновала 26-летие и призналась, что встретила день рождения в слезах. Девушка разрыдалась от нахлынувших эмоций, когда проснулась и увидела, какой трогательный подарок подготовил для неё любимый.

О сюрпризе дочь знаменитой артистки рассказала на своей странице в "Инстаграме" и опубликовала в сториз фотографии — квартира, в которой она проживает, была буквально завалена роскошными розами и пионами.

Парень подарил имениннице столько цветов, что ваз оказалось недостаточно, а букеты попросту было некуда поставить. Молодой человек Анны также к её пробуждению украсил дом нежно-розовыми и белоснежными шариками.

Заворотнюк уточнила, что праздновать день рождения будет в ресторане, а позднее выложила снимок с тортом в бело-голубых тонах, на котором красовалось число 26. Как отметила Анна, эти сочетания напомнили ей о морских волнах и белоснежном песке любимых Мальдив.