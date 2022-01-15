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Подарок любимого на день рождения довёл дочь Заворотнюк до слёз

Девушка призналась, что, когда проснулась, её попросили некоторое время не выходить из комнаты.

15 января, 15:51
<p>Анна Заворотнюк © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYlk5LMI0xy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna_zavorotnyuk</a></p>

Анна Заворотнюк © Instagram / anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отпраздновала 26-летие и призналась, что встретила день рождения в слезах. Девушка разрыдалась от нахлынувших эмоций, когда проснулась и увидела, какой трогательный подарок подготовил для неё любимый.

О сюрпризе дочь знаменитой артистки рассказала на своей странице в "Инстаграме" и опубликовала в сториз фотографии — квартира, в которой она проживает, была буквально завалена роскошными розами и пионами.

Парень подарил имениннице столько цветов, что ваз оказалось недостаточно, а букеты попросту было некуда поставить. Молодой человек Анны также к её пробуждению украсил дом нежно-розовыми и белоснежными шариками.

Заворотнюк уточнила, что праздновать день рождения будет в ресторане, а позднее выложила снимок с тортом в бело-голубых тонах, на котором красовалось число 26. Как отметила Анна, эти сочетания напомнили ей о морских волнах и белоснежном песке любимых Мальдив.

Муж Анастасии Заворотнюк за два дня на льду заработал 2,7 млн на лечение жены, но этого недостаточно

Муж Анастасии Заворотнюк за два дня на льду заработал 2,7 млн на лечение жены, но этого недостаточно

Ранее Лайф сообщал, что дочь Заворотнюк чуть не сняли с рейса в аэропорту Петербурга из-за багажа. Однако даже после того как ситуация разрешилась, проблемы с чемоданом не закончились.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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