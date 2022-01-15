Пьяный житель Екатеринбурга избил безногого
Полиция задержала злоумышленника, проводится проверка. Потерпевший планирует обратиться с заявлением в органы внутренних дел.
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В Екатеринбурге мужчина с признаками алкогольного опьянения нападал на прохожих и жёстко избил безногого. Всё произошло возле ТЦ "Парк хаус", сообщает Е1.ru со ссылкой на очевидцев и правоохранительные органы.
"У него кукуха поехала, начал просто всех избивать. Парень до 30 лет, полный. Всех прохожих. Я испугалась очень сильно, разревелась", — рассказала очевидица происходящего.
Возле торгового центра ранее часто можно было заметить инвалида без ног, мужчина набросился и на него.
"Когда он его избивал, все бросились на него, я стояла около инвалида на пешеходном переходе. Его отрикошетило в мою сторону, он чуть-чуть меня задел. Я не снимала видео. Мне кажется, если бы начала, он меня бы просто убил", — добавила девушка.
В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что неадекват уже пойман, вероятно, он был пьян. По факту избиения проводится проверка.
"Пострадавший планирует обратиться с заявлением в органы внутренних дел в ближайшее время", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кисловодске сожитель няни зарезал полуторагодовалого малыша и бросил тело в подъезде. Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Причины его неадекватного поступка предстоит выяснить.
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