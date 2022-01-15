Пьяный житель Екатеринбурга избил безногого

В Екатеринбурге мужчина с признаками алкогольного опьянения нападал на прохожих и жёстко избил безногого. Всё произошло возле ТЦ "Парк хаус", сообщает Е1.ru со ссылкой на очевидцев и правоохранительные органы.

"У него кукуха поехала, начал просто всех избивать. Парень до 30 лет, полный. Всех прохожих. Я испугалась очень сильно, разревелась", — рассказала очевидица происходящего.

Возле торгового центра ранее часто можно было заметить инвалида без ног, мужчина набросился и на него.

"Когда он его избивал, все бросились на него, я стояла около инвалида на пешеходном переходе. Его отрикошетило в мою сторону, он чуть-чуть меня задел. Я не снимала видео. Мне кажется, если бы начала, он меня бы просто убил", — добавила девушка.

В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что неадекват уже пойман, вероятно, он был пьян. По факту избиения проводится проверка.

"Пострадавший планирует обратиться с заявлением в органы внутренних дел в ближайшее время", — уточнили в ведомстве.