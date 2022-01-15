В Кисловодске сожитель няни зарезал полуторагодовалого малыша и бросил тело в подъезде

В Кисловодске убили полуторагодовалого ребёнка и бросили в подъезде общежития, его нашли со множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

"Благодаря грамотно организованным следственным действиям следователя СКР и оперативно-разыскным мероприятиям сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Кисловодску преступление было раскрыто по горячим следам, — говорится в релизе.

Как выяснилось, сегодня утром родители оставили ребёнка с няней, проживающей с 54-летним сожителем. Он и нанёс мальчику ножевые ранения. На место происшествия направился руководитель регионального СУ СКР Игорь Иванов, а также следователи и криминалисты.

Подозреваемого задержали, в скором времени будет решён вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также указывается, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента, причины расправы пока не названы.