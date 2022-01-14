Глухонемой мальчик получил травмы в школе-интернате в Симферополе

В отделе МВД по Гагаринскому району Севастополя отказались возбуждать уголовные дела по поводу вероятного избиения ребёнка-инвалида, основываясь на том, что он немой и не может рассказать, откуда появились травмы.

Севастопольская региональная общественная организация "Севастопольские мамы" в соцсети "ВКонтакте" опубликовала пост о том, что родительница отвозила пострадавшего каждый понедельник в Симферопольскую специальную школу-интернат № 2, а по пятницам забирала его домой, в Севастополь. 17 декабря женщина приехала за сыном, но учителя её встретили с плохими новостями.

"Мама увидела испуганного ребёнка, лицо которого было покрыто множественными кровоподтёками. На щеках слева и справа, на лбу, под глазом, на слизистой оболочке верхней губы, в полости рта на челюсти, на спине и ягодицах", — рассказывается в посте.

По словам учителей, всё произошло ночью, но, что именно, неизвестно. При этом выдвигались самые разные версии, согласно одной из них, мальчик упал с кровати, а другой — сам себя избивал. Однако, по заключению судебно-медицинского эксперта, "указанные телесные повреждения могли образоваться в результате травматического воздействия тупым твёрдым предметом (предметами), либо при контакте с таковыми".

"ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя отказал в возбуждении уголовного дела, основываясь на том, что ребёнок — немой, причин получения травм пояснить не может <...> синяки и кровоподтёки вреда здоровью не причинили", — указывается в посте.

Как рассказала мама пострадавшего Лайфу, у мальчика лёгкая форма ДЦП. В настоящий момент по поручению губернатора региона Михаила Развожаева прокуратура начала проверку, в школе-интернате проводят расследование. Также за дело взялись и сотрудники УМВД РФ по Севастополю. В пресс-службе Лайфу сообщили, что полицейские получили заключение медицинского эксперта, согласно которому "телесные повреждения у несовершеннолетнего относятся к повреждениям, не причинившим вреда здоровью". В этой связи в возбуждении уголовного дела и было отказано, указали в ведомстве.

"В настоящее время по факту получения ребёнком телесных повреждений проводится комплекс дополнительных проверочных мероприятий, который находится на контроле руководства УМВД России по городу Севастополю", — сообщили в пресс-службе.

По результатам будет принято процессуальное решение. Кроме того, согласно полученным данным в ходе проверки, предварительно, усматривается халатность в действиях сотрудников интерната. В этой связи копии материала проверки для принятия процессуального решения направлены в следственный отдел.