Путин пообещал поощрить конструктора авиадвигателей Иноземцева

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным заявил о необходимости поощрить генерального конструктора "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита глава региона рассказал президенту о работах по созданию авиационных двигателей ПД-14 и ПД-35, а также предложил поощрить Иноземцева, которому исполнилось 70 лет, назвав его "легендарным конструктором".

"Обязательно. Полностью согласен", — сказал глава государства.

Александр Иноземцев с 1973 года трудился инженером-конструктором, а спустя десять лет был назначен главным конструктором – первым заместителем руководителя Моторостроительного конструкторского бюро. В 1989 году получил должность главного конструктора бюро по двигателю ПС-90А. Также в карьере инженера были должности генерального конструктора и гендиректора ОАО "Авиадвигатель". На предприятии, которое ныне называется АО "ОДК-Авиадвигатель" и входит в "Ростех", Иноземцев работает до сих пор.