НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин пообещал поощрить конструктора авиадвигателей Иноземцева

На встрече с главой государства губернатор Пермского края назвал инженера легендарным человеком.

14 января, 12:32
<p>Александр Иноземцев © <a href="https://www.avid.ru/about/executives/?cid=8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОДК-Авиадвигатель</a></p>

Александр Иноземцев © ОДК-Авиадвигатель

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным заявил о необходимости поощрить генерального конструктора "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита глава региона рассказал президенту о работах по созданию авиационных двигателей ПД-14 и ПД-35, а также предложил поощрить Иноземцева, которому исполнилось 70 лет, назвав его "легендарным конструктором".

"Обязательно. Полностью согласен", — сказал глава государства.

Путин поддержал идею провести в Перми форум "Россия — спортивная держава" в 2023 году

Путин поддержал идею провести в Перми форум "Россия — спортивная держава" в 2023 году

Александр Иноземцев с 1973 года трудился инженером-конструктором, а спустя десять лет был назначен главным конструктором – первым заместителем руководителя Моторостроительного конструкторского бюро. В 1989 году получил должность главного конструктора бюро по двигателю ПС-90А. Также в карьере инженера были должности генерального конструктора и гендиректора ОАО "Авиадвигатель". На предприятии, которое ныне называется АО "ОДК-Авиадвигатель" и входит в "Ростех", Иноземцев работает до сих пор.

А ранее Путин назвал системы ПВО "Алмаз-Антей" самыми надёжными и востребованными в мире. По словам главы государства, продукция этой компании широко известна во всех странах, и это общепризнанный факт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1