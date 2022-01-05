Путин назвал системы ПВО "Алмаз-Антей" самыми надёжными и востребованными в мире
По словам главы государства, продукция этой компании широко известна во всех странах, и это общепризнанный факт.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Концерн "Алмаз-Антей" производит самые надёжные и востребованные в мире системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором концерна Павлом Созиновым.
"Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надёжное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО. Это общепризнанный факт", — пояснил Путин.
Кстати, недавно в России создали ЗРК, приходящий в боеготовность в 10 раз быстрее американского Patriot. Он предназначен для поражения нестратегических баллистических ракет и будет использоваться для обороны военно-промышленных объектов.
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