НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана

Ранее сегодня стало известно, что звуки выстрелов слышны вблизи здания.

5 января, 11:08

Резиденция президента Республики Казахстан. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Участники масштабных протестов захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана, сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на очевидцев. По его данным, в здание прорвалось несколько тысяч демонстрантов.

Ранее сегодня стало известно, что звуки выстрелов слышны вблизи старой резиденции главы государства. Позднее очевидцы сообщили, что здание загорелось. Официального подтверждения информация пока не получила.

В Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения и закрыли город

В Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения и закрыли город

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Мангистауской областях ввели режим ЧП и комендантский час.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1