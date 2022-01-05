Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана
Ранее сегодня стало известно, что звуки выстрелов слышны вблизи здания.
Резиденция президента Республики Казахстан. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Участники масштабных протестов захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана, сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на очевидцев. По его данным, в здание прорвалось несколько тысяч демонстрантов.
Ранее сегодня стало известно, что звуки выстрелов слышны вблизи старой резиденции главы государства. Позднее очевидцы сообщили, что здание загорелось. Официального подтверждения информация пока не получила.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Мангистауской областях ввели режим ЧП и комендантский час.
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