Аким казахстанского Костаная вышел лично узнать требования протестующих

"Все люди устали. Это экономическая просьба людей. Пожалуйста, вызовите все компании, пусть людям помогают, пусть покупают служебное жильё, пусть люди поднимаются, растут молодые, энергичные. Здесь все люди образованные, все с нормальными требованиями пришли, просьбой. Люди устали!" — объяснил протестующий.

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. В Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.