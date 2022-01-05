Ликсутов: Около 40 тысяч пассажиров БКЛ ранее не пользовались общественным транспортом

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что около 40 тысяч человек, которые сейчас ездят по Большой кольцевой линии метро, ранее не пользовались общественным транспортом. Об этом пишет пресс-служба Московского метрополитена.

"Мы видим, что сейчас каждый пятый пассажир 10 новых станций БКЛ — это новый пассажир общественного транспорта, почти 16 тыс. в день. Это значительная цифра, в два раза больше наших ожиданий. Уже почти 40 тысяч человек, заходящих сейчас на станции всей БКЛ, ранее не пользовались городским транспортом",— сказал он.

Благодаря тому что запустились новые станции, появились и удобные транспортные связи. Теперь даже водители автомобилей чаще предпочитают передвигаться на метро при ежедневных поездках. В настоящий момент, отметил Ликсутов, каждый день почти 500 тысяч человек пользуются всеми станциями БКЛ.

В пресс-службе также указали, что БКЛ становится популярнее из-за нового участка "Мнёвники" – "Каховская", хотя он работает меньше месяца. А новых пассажиров стало в два раза больше, чем ожидалось. Теперь они с помощью новых маршрутов в день могут сэкономить до 45 минут в пути, отметили в Московском метрополитене.