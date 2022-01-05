Немецкий депутат Хардт нашёл трещины в политике кабмина ФРГ из-за "Северного потока – 2"
По его словам, немецкое правительство не смогло проработать в согласии и несколько недель, а всему виной газопровод.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Депутат Бундестага от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт сообщил, что немецкое правительство столкнулось с политическим кризисом из-за разногласий по "Северному потоку – 2".
"Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины", — сказал он в беседе с изданием WAZ, входящим в медиагруппу Funke.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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