Немецкий депутат Хардт нашёл трещины в политике кабмина ФРГ из-за "Северного потока – 2"

Депутат Бундестага от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт сообщил, что немецкое правительство столкнулось с политическим кризисом из-за разногласий по "Северному потоку – 2".

"Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины", — сказал он в беседе с изданием WAZ, входящим в медиагруппу Funke.