В Подмосковье мать убила 10-месячную дочь и закопала её тело в снегу

В Подмосковье женщина убила свою 10-месячную дочь во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошёл в городском округе Павловский Посад, где подозреваемая с ребёнком находилась в частном доме. Согласно предварительным данным, днём 4 января 34-летняя местная жительница отправилась с дочерью на прогулку.

"Во время прогулки женщина задушила свою дочь и спрятала тело в ближайшей лесополосе, закопав в снегу. В правоохранительные органы обратилась родственница женщины, обеспокоенная её долгим отсутствием", — говорится в сообщении.

Тело ребёнка нашли без признаков жизни. Вместе с тем правоохранители отыскали и задержали подозреваемую. Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Они также допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. В ходе допроса женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах преступления. В скором времени ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.