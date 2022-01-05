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В Подмосковье мать убила 10-месячную дочь и закопала её тело в снегу

В ходе допроса женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах преступления.

5 января, 10:07
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Фото © Pixabay

В Подмосковье женщина убила свою 10-месячную дочь во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошёл в городском округе Павловский Посад, где подозреваемая с ребёнком находилась в частном доме. Согласно предварительным данным, днём 4 января 34-летняя местная жительница отправилась с дочерью на прогулку.

"Во время прогулки женщина задушила свою дочь и спрятала тело в ближайшей лесополосе, закопав в снегу. В правоохранительные органы обратилась родственница женщины, обеспокоенная её долгим отсутствием", — говорится в сообщении.

Тело ребёнка нашли без признаков жизни. Вместе с тем правоохранители отыскали и задержали подозреваемую. Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Они также допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. В ходе допроса женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах преступления. В скором времени ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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Как пишет пресс-служба Прокуратуры Московской области в телеграм-канале, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

А ранее шокирующая трагедия произошла в Костроме. Там нашли убитой пятилетнюю девочку, которую средь бела дня похитили на улице двое мужчин и отнесли в свою комнату в общежитии. Вскоре правоохранители вышли на злоумышленников, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в спортивной сумке в общежитии. Оказалось, что похитители малышки были любовниками. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Сейчас же жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения девочки.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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