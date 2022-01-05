Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой пятилетней девочки
На ступеньках входа в культурный центр "Россия" горит свеча, зажжённая в память о малышке.
Стихийный мемориал © SHOT
Костромичи несут цветы к мемориалу на месте похищения убитой пятилетней девочки © SHOT
В Костроме местные жители несут цветы к мемориалу у входа в культурный центр "Россия". Именно в этом месте накануне была похищена пятилетняя девочка, которую позже двое мужчин жестоко убили в комнате общежития.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале SHOT, видны принесённые скорбящими жителями небольшие букеты цветов, мягкие детские игрушки и зажжённая свеча, которая горит в память о малышке.
Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её забрали злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.
Комментариев: 1
Страна дурдома,рядом тут нашумевшее дело 8лет дали защитнику детей от педофила-рицедивиста,вот и не вступились люди а то посадят за них ещё,браво страна парадокса !