Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой пятилетней девочки

В Костроме местные жители несут цветы к мемориалу у входа в культурный центр "Россия". Именно в этом месте накануне была похищена пятилетняя девочка, которую позже двое мужчин жестоко убили в комнате общежития.

Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её забрали злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.