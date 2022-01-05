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"Спартак" заинтересовался футболистом сборной Эквадора

Он может стать пятым новичком красно-белых в ходе зимнего трансферного окна.

5 января, 08:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVlcHUhoWuF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jordy_caicedo_oficial_</a></p>

Фото © Instagram / jordy_caicedo_oficial_

Нападающий софийского ЦСКА и сборной Эквадора по футболу Хорди Кайседо попал в сферу интересов московского "Спартака". Об этом передаёт издание Bulgaria On Air.

Сообщается, что представители красно-белых будут наблюдать за 24-летним форвардом во время зимних сборов. В услугах Кайседо также заинтересован турецкий "Аданаспор".

ЦСКА рассчитывает получить за своего футболиста 5,5 миллиона евро. При этом рыночная стоимость Кайседо составляет 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он забил за болгарский клуб 17 голов в 30 матчах. Также в активе нападающего пять встреч за сборную Эквадора.

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Кайседо может стать пятым новичком "Спартака" в ходе зимнего трансферного окна. Ранее клуб приобрёл хавбека тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича, вратаря воронежского "Факела" Илью Свинова, ямайского форварда Шамара Николсона и защитника молодёжной сборной России Леона Классена.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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