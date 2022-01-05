"Спартак" заинтересовался футболистом сборной Эквадора
Он может стать пятым новичком красно-белых в ходе зимнего трансферного окна.
Фото © Instagram / jordy_caicedo_oficial_
Нападающий софийского ЦСКА и сборной Эквадора по футболу Хорди Кайседо попал в сферу интересов московского "Спартака". Об этом передаёт издание Bulgaria On Air.
Сообщается, что представители красно-белых будут наблюдать за 24-летним форвардом во время зимних сборов. В услугах Кайседо также заинтересован турецкий "Аданаспор".
ЦСКА рассчитывает получить за своего футболиста 5,5 миллиона евро. При этом рыночная стоимость Кайседо составляет 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он забил за болгарский клуб 17 голов в 30 матчах. Также в активе нападающего пять встреч за сборную Эквадора.
Кайседо может стать пятым новичком "Спартака" в ходе зимнего трансферного окна. Ранее клуб приобрёл хавбека тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича, вратаря воронежского "Факела" Илью Свинова, ямайского форварда Шамара Николсона и защитника молодёжной сборной России Леона Классена.
Комментариев: 0