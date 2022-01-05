Бывший тренер "Локомотива" Николич может возглавить "Краснодар"
Также одним из кандидатов на вакантный пост является лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе.
Фото © ФК "Локомотив"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич может в ближайшее время возглавить "Краснодар". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Во главе команды 42-летний сербский специалист может сменить Виктора Гончаренко, который сегодня был отправлен в отставку.
Также в число кандидатов на вакантный пост входит лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе. Последним местом работы тренера был ташкентский "Пахтакор", с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды завоевал кубок страны.
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В октябре 2021 года Николич покинул пост главного тренера "Локомотива" после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также брал с клубом кубок страны. Вместо серба железнодорожники назначили немца Маркуса Гисдоля.
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