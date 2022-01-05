Бывший тренер "Локомотива" Николич может возглавить "Краснодар"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич может в ближайшее время возглавить "Краснодар". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Во главе команды 42-летний сербский специалист может сменить Виктора Гончаренко, который сегодня был отправлен в отставку.

Также в число кандидатов на вакантный пост входит лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе. Последним местом работы тренера был ташкентский "Пахтакор", с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды завоевал кубок страны.