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Бывший тренер "Локомотива" Николич может возглавить "Краснодар"

Также одним из кандидатов на вакантный пост является лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе.

5 января, 08:30
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич может в ближайшее время возглавить "Краснодар". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Во главе команды 42-летний сербский специалист может сменить Виктора Гончаренко, который сегодня был отправлен в отставку.

Также в число кандидатов на вакантный пост входит лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе. Последним местом работы тренера был ташкентский "Пахтакор", с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды завоевал кубок страны.

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В октябре 2021 года Николич покинул пост главного тренера "Локомотива" после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также брал с клубом кубок страны. Вместо серба железнодорожники назначили немца Маркуса Гисдоля.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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