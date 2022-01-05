Захарян, Мичков и Валиева: Главные надежды российского спорта, о которых мы узнали в 2021 году Глядя на этих звёздочек, сразу понимаешь, что за будущее нашего спорта можно не переживать 4 января, 21:40 Футболист Арсен Захарян, фигуристка Камила Валиева, хоккеист Матвей Мичков. Коллаж © LIFE. Фото © Олег Бухарев, © Пётр Ковалёв

Россия по-настоящему богата молодыми и талантливыми спортсменами, которые демонстрируют свою мощь на весь мир. Ежегодно этот список пополняется всё новыми именами, и ушедший 2021 год — не исключение. Лайф вспоминает тех, кто зажёг в прошлом году и не собирается сбавлять обороты в наступившем.

Арсен Захарян

Футболист Арсен Захарян. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Молодой футболист "Динамо" уже давно находится на карандаше у всех ведущих клубов мира. Британские СМИ включали его в список самых перспективных игроков мира, но лишь в 2021 году он получил свой шанс. И воспользовался им сполна: забитые голы, результативные передачи и абсолютно фантастическая игра, которая удивила всех. Как итог — вызов в сборную России. В его-то 18 лет дело совсем невероятное.

Вдобавок к этому СМИ регулярно пишут об интересе к Захаряну со стороны чуть ли не всех ведущих клубов Европы. Только вдумайтесь: "Челси", "Барселона", "Ливерпуль" — и это далеко не весь список вероятных "претендентов" на Захаряна. Правда, пока ни "Динамо" не собирается с ним расставаться, ни сам футболист не собирается куда-то уезжать из стана бело-голубых.

Чек-лист для Захаряна на 2022 год (здесь и далее по версии Лайфа): выиграть чемпионат России с "Динамо", ну или хотя бы медали;

выйти на ЧМ в Катар со сборной России;

зажечь на международной арене.

Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Её имя уже знает весь мир. День её старта на взрослом уровне, кажется, ждали абсолютно все поклонники фигурного катания. Камила Валиева ворвалась в новый для себя мир с такой скоростью, что остановить её пока что, да и, кажется, в ближайшей перспективе, не может никто. В её арсенале всё, что надо: грация, сложные элементы и душераздирающие программы (яркий пример — произвольная программа на бессмертное "Болеро").

Как итог — в 2021 году Валиева разорвала всех соперниц на этапах Гран-при, выиграла чемпионат России и побила кучу мировых рекордов. Причём своих же. Если Александра Трусова — "русская ракета", то Валиеву можно наградить прозвищем "комета". Теперь все фанаты фигурного катания ждут, что же там будет, в Пекине.

Чек-лист для Валиевой на 2022 год: выиграть Олимпиаду в Пекине;

стать чемпионкой мира и Европы;

побить ещё парочку мировых рекордов.

Владислава Уразова

Гимнастка Владислава Уразова. Фото © Getty Images / Toru Hanai

Пока Валиева в 15 лет бьёт мировые рекорды, гимнастка Владислава Уразова в свои 17 имеет в коллекции наград золото Олимпиады в Токио, серебро чемпионата Европы и статус постоянной участницы крупнейших соревнований в мире. Наверняка ей было очень обидно на Играх в Токио, когда ей не хватило совсем чуть-чуть до медали в личном многоборье.

Лестно о ней отзываются не только многочисленные болельщики и эксперты, но даже подруги по команде. Так, лидер сборной России — Ангелина Мельникова — после финала личного многоборья очень высоко оценила способности молодой Уразовой.

— Влада Уразова — героиня. Она прошла многоборье без падений — молодец! Это её первые Олимпийские игры — всё впереди. Она сильно проигрывает сложностью на вольных, но сегодня она сделала свой максимум, — сказала Мельникова "Чемпионату".

Чек-лист для Уразовой на 2022 год: стать чемпионкой мира;

выиграть чемпионат Европы;

стать новым лидером мировой спортивной гимнастики.

Аслан Карацев

Теннисист Аслан Карацев. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Да-да, многие удивятся, но 28-летний Аслан Карацев совсем не лишний в этом списке среди куда более юных коллег. Именно 2021 год стал прорывным для уроженца Владикавказа. Да, он на корте далеко не первый год (дебютировал Карацев аж в 2016 году на Кубке Дэвиса), но именно в этом сделал сумасшедший скачок вверх по рейтингу АТР.

Только вдумайтесь, в 2020 году он был во второй сотне мирового рейтинга, а теперь в первой его двадцатке! Полуфинал Australian Open, победы на турнирах в Дубае и Москве, успехи в парном разряде, серебро Олимпиады — всё это лишь малая часть феноменальных заслуг Карацева. Теперь он — элита не только российского, но и мирового тенниса, и подтверждает это награда "Прогресс года" от ATP.

Чек-лист для Карацева на 2022 год: выиграть турнир Большого шлема;

прорваться в топ-5 мирового рейтинга;

порадовать болельщиков новыми яркими победами.

Евгения Чикунова

Пловчиха Евгения Чикунова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Молодая пловчиха уже тоже не первый год в элите если не мирового, то российского плавания. Однако ушедший 2021 год стал для неё по-настоящему прорывным. 17-летняя Евгения Чикунова сумела выйти на новый уровень и начала брать первые международные награды на взрослом уровне, что не может не радовать.

Так, у Чикуновой есть серебряные медали чемпионата мира на короткой воде, чемпионата Европы в обычном и коротком бассейне и золото континентального форума на короткой воде. С учётом того что Чикунова плавает брассом, можно смело говорить о достойной смене для Юлии Ефимовой. Та, правда, ещё никуда не собирается уходить. Однако Чикунова уже сейчас впечатляет. Пусть зажечь на Олимпиаде в Токио не получилось, но ей только 17, а значит, всё впереди.

Чек-лист для Чикуновой на 2022 год: взять золото чемпионата мира по водным видам спорта;

побить новые рекорды, причём не только юношеские;

стать настоящей "королевой российского плавания".

Матвей Мичков

Хоккеист Матвей Мичков. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

17-летний хоккеист Матвей Мичков — настоящее открытие этого года в российском, а, возможно, и мировом хоккее. Нападающий СКА начал выступать в регулярке КХЛ, забил там первый гол и попал в сборную России. И что вы думаете? Молодой нападающий не просто воспользовался шансом, но даже забил гол в матче Евротура в ворота команды Швеции.

Что любопытно, забивать просто так Мичкову уже неинтересно. Его фирменный стиль — лакросс-голы. Если никогда не видели, что это, то потратьте пару минут вашего времени и взгляните на это волшебство. На счету Мичкова уже несколько рекордов, которые ранее принадлежали не просто кому-нибудь, а самому Александру Овечкину. Есть все шансы, что карьера молодого уроженца Перми будет столь же яркой.

Чек-лист для Мичкова на 2022 год: стать постоянным игроком сборной России и выиграть с ней Олимпиаду в Пекине и чемпионат мира;

выиграть Кубок Гагарина вместе со СКА;

оказаться в НХЛ и далеко не с последних мест драфта.

Даниил Худяков

Спортсмен Даниил Худяков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Как зачастую бывает в игровых видах спорта, карьере молодых помогают различные дисквалификации и травмы более опытных коллег. Вот и 17-летний вратарь "Локомотива" Даниил Худяков в этом году получил свои шансы лишь после того, как сначала красную карточку, а потом травму получил Гильерме.

К слову, вопросов к игре совсем ещё юного голкипера почти и не возникает. Да, ему пока не хватает уверенности, возможно, но уж если надо, то Худяков спасает. И в Лиге Европы успел поиграть, и в РПЛ. Как итог — два месяца подряд болельщики "Локомотива" признают Худякова игроком месяца. Очень хочется, чтобы карьера юного вратаря продолжалась так же стремительно.

Чек-лист для Худякова на 2022 год: стать основным вратарём "Локомотива";

быть лучшим игроком не только по версии болельщиков;

дорасти до основной сборной России.

Виктория Листунова

Гимнастка Виктория Листунова. Фото © Getty Images / Fred Lee

Ещё одна юная звёздочка российской спортивной гимнастики — Виктория Листунова. Ей всего лишь 16 лет, но взрослых наград у неё уже прилично. Три золотые медали чемпионата России 2021 года, золото чемпионата Европы в Базеле того же года и победа на Олимпийских играх в Токио в командном многоборье.

К слову, она уже спокойно в некоторых видах программы опережает Ангелину Мельникову, а значит, вполне может стать новым лидером сборной. Тем более что Мельникова лестно отзывается о ней. Главное для совсем юной спортсменки — идти тем же курсом, который она взяла в прошлом году.

Чек-лист для Листуновой на 2022 год: к золоту чемпионата Европы и Олимпиады добавить победу на чемпионате мира;

выиграть ещё раз чемпионат Европы;

так же, как и Уразовой, стать новой примой мировой спортивной гимнастики.

Авторы Шамиль Гаджиев