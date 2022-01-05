Госдеп выразил надежду, что не придётся вводить санкции из-за Украины

В Госдепартаменте надеются, что США не придётся вводить санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы надеемся, что те массивные и серьёзные последствия, с которыми столкнётся российская экономика, если агрессия со стороны России в отношении Украины произойдёт, останутся гипотетическими, потому что мы искренни в нашем стремлении следовать по пути дипломатии и деэскалации", — сказал Прайс журналистам на брифинге.

По его словам, на переговорах с Россией, которые назначены на следующую неделю, США рассчитывают "следовать по пути дипломатии" и хотят понять, действительно ли Москва "так же серьёзно относится к этому пути дипломатии и деэскалации".

Прайс отказался уточнять, о каких именно санкциях может идти речь в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По его мнению, "российская сторона очень хорошо понимает, о чём идёт речь". Прайс уточнил, что речь о мерах, которые не были приняты в 2014 году "из-за огромного воздействия, которое они оказали бы на российскую экономику".

Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".