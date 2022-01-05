Госдеп выразил надежду, что не придётся вводить санкции из-за Украины
Представитель ведомства заверил, что Вашингтон хотел бы идти по пути деэскалации.
Нед Прайс. © ТАСС \ AP
В Госдепартаменте надеются, что США не придётся вводить санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"Мы надеемся, что те массивные и серьёзные последствия, с которыми столкнётся российская экономика, если агрессия со стороны России в отношении Украины произойдёт, останутся гипотетическими, потому что мы искренни в нашем стремлении следовать по пути дипломатии и деэскалации", — сказал Прайс журналистам на брифинге.
По его словам, на переговорах с Россией, которые назначены на следующую неделю, США рассчитывают "следовать по пути дипломатии" и хотят понять, действительно ли Москва "так же серьёзно относится к этому пути дипломатии и деэскалации".
Прайс отказался уточнять, о каких именно санкциях может идти речь в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По его мнению, "российская сторона очень хорошо понимает, о чём идёт речь". Прайс уточнил, что речь о мерах, которые не были приняты в 2014 году "из-за огромного воздействия, которое они оказали бы на российскую экономику".
Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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