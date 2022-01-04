Рейтинг президента США Байдена побил новый антирекорд
Респондентам был задан вопрос о том, "движется ли ситуация в США в правильном направлении", на что 70% опрошенных ответили отрицательно.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma
Рейтинг президента США Джо Байдена в декабре вновь сократился до рекордно низкого уровня, достигнув 44%. Об этом свидетельствует исследование телеканала CNBC.
По результатам телефонного опроса, в котором приняло участие 1895 респондентов в возрасте от 18 лет, 56% его участников не одобряют работу президента США. Как отмечается, в исследовании приняло участие практически равное число сторонников демократов и республиканцев.
Согласно исследованию, в декабре больше всего американцы недовольны экономической ситуацией в стране: так, 73% называют её плачевной, в первую очередь их беспокоит инфляция. Кроме того, 55% опрошенных возмущены тем, как Байден справляется с пандемией коронавируса, при этом 38% респондентов считают, что ситуация с CoViD-19 стала хуже в сравнении с 2020 годом, а 32% и 30% соответственно полагают, что она немного улучшилась или осталась такой же, как год назад.
В ходе исследования респондентам был задан вопрос о том, "движется ли ситуация в США в правильном направлении", на что 70% опрошенных ответили отрицательно.
Ранее Лайф сообщал, что в конце октября рейтинг Байдена упал сильнее, чем у кого-либо из предшественников за десятки лет. Популярность главы Белого дома стала снижаться из-за коронавируса, а после вывода войск из Афганистана ситуация усугубилась.
Комментариев: 0