Рейтинг президента США Байдена побил новый антирекорд

Рейтинг президента США Джо Байдена в декабре вновь сократился до рекордно низкого уровня, достигнув 44%. Об этом свидетельствует исследование телеканала CNBC.

По результатам телефонного опроса, в котором приняло участие 1895 респондентов в возрасте от 18 лет, 56% его участников не одобряют работу президента США. Как отмечается, в исследовании приняло участие практически равное число сторонников демократов и республиканцев.

Согласно исследованию, в декабре больше всего американцы недовольны экономической ситуацией в стране: так, 73% называют её плачевной, в первую очередь их беспокоит инфляция. Кроме того, 55% опрошенных возмущены тем, как Байден справляется с пандемией коронавируса, при этом 38% респондентов считают, что ситуация с CoViD-19 стала хуже в сравнении с 2020 годом, а 32% и 30% соответственно полагают, что она немного улучшилась или осталась такой же, как год назад.

В ходе исследования респондентам был задан вопрос о том, "движется ли ситуация в США в правильном направлении", на что 70% опрошенных ответили отрицательно.