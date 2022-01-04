НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Британского журналиста поставили на место из-за оскорбления новогодних традиций россиян

Читателей возмутила статья корреспондента Тома Парфитта о чрезмерно эмоциональном праздновании.

4 января, 20:18

Фото © Pixabay

Британская газета The Times опубликовала материал с высказыванием московского корреспондента Тома Парфитта об особенностях празднования Нового года в России. В свой статье британец пишет о стремлении россиян уходить в затяжные загулы и устраивать чрезмерно эмоциональные праздники. По мнению иностранного журналиста, российские застолья всегда заканчиваются скандалами.

Также Парфитт неоднозначно высказался о важном атрибуте Нового года — салате оливье. Кроме того, автор статьи написал, что в новогоднюю ночь сам "ел салат оливье, пил тошнотворно сладкое шампанское".

Священник Островский назвал главную ошибку россиян в неделю перед Рождеством

Священник Островский назвал главную ошибку россиян в неделю перед Рождеством

В свою очередь русскоязычные читатели издания The Times решили, что иностранец оскорбил российские традиции, и жёстко осудили его умозаключения. Например, россиян возмутили описания, используемые автором: так, некоторые из них усмотрели оскорбление в словах "обжираловка", "гиперактивные дети", "слезливость" и "склоки".

"Редакции нужен негатив", — написал ответ один из пользователей Сети.

"Оливье обязательно. И чего они к нему привязались?" возмутились в комментариях.

С новым, 7530 годом: Как велось летоисчисление в России до Петра I

С новым, 7530 годом: Как велось летоисчисление в России до Петра I

"У них ничего не осталось от персонажей и символов Рождества и Нового года, с западными типа демократическими ценностями не забалуешь", — заявил читатель.

"Лучше всего у них получается стравливать страны между собой", заключил пользователь.

Статью прокомментировали также и сами британцы, которым доводилось оказаться в России в новогоднюю ночь. Читатели восторженно высказались о новогодних декорациях, а также указали на "чудесную атмосферу", которая появляется в праздничные дни.

Ранее Лайф сообщал, что "Путин" в "Вечернем Урганте" на итальянском поздравил граждан с Новым годом.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1