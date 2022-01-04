Британского журналиста поставили на место из-за оскорбления новогодних традиций россиян
Читателей возмутила статья корреспондента Тома Парфитта о чрезмерно эмоциональном праздновании.
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Британская газета The Times опубликовала материал с высказыванием московского корреспондента Тома Парфитта об особенностях празднования Нового года в России. В свой статье британец пишет о стремлении россиян уходить в затяжные загулы и устраивать чрезмерно эмоциональные праздники. По мнению иностранного журналиста, российские застолья всегда заканчиваются скандалами.
Также Парфитт неоднозначно высказался о важном атрибуте Нового года — салате оливье. Кроме того, автор статьи написал, что в новогоднюю ночь сам "ел салат оливье, пил тошнотворно сладкое шампанское".
В свою очередь русскоязычные читатели издания The Times решили, что иностранец оскорбил российские традиции, и жёстко осудили его умозаключения. Например, россиян возмутили описания, используемые автором: так, некоторые из них усмотрели оскорбление в словах "обжираловка", "гиперактивные дети", "слезливость" и "склоки".
"Редакции нужен негатив", — написал ответ один из пользователей Сети.
"Оливье обязательно. И чего они к нему привязались?" — возмутились в комментариях.
"У них ничего не осталось от персонажей и символов Рождества и Нового года, с западными типа демократическими ценностями не забалуешь", — заявил читатель.
"Лучше всего у них получается стравливать страны между собой", — заключил пользователь.
Статью прокомментировали также и сами британцы, которым доводилось оказаться в России в новогоднюю ночь. Читатели восторженно высказались о новогодних декорациях, а также указали на "чудесную атмосферу", которая появляется в праздничные дни.
Ранее Лайф сообщал, что "Путин" в "Вечернем Урганте" на итальянском поздравил граждан с Новым годом.
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