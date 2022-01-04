Британского журналиста поставили на место из-за оскорбления новогодних традиций россиян

Британская газета The Times опубликовала материал с высказыванием московского корреспондента Тома Парфитта об особенностях празднования Нового года в России. В свой статье британец пишет о стремлении россиян уходить в затяжные загулы и устраивать чрезмерно эмоциональные праздники. По мнению иностранного журналиста, российские застолья всегда заканчиваются скандалами.

Также Парфитт неоднозначно высказался о важном атрибуте Нового года — салате оливье. Кроме того, автор статьи написал, что в новогоднюю ночь сам "ел салат оливье, пил тошнотворно сладкое шампанское".

В свою очередь русскоязычные читатели издания The Times решили, что иностранец оскорбил российские традиции, и жёстко осудили его умозаключения. Например, россиян возмутили описания, используемые автором: так, некоторые из них усмотрели оскорбление в словах "обжираловка", "гиперактивные дети", "слезливость" и "склоки".

"Редакции нужен негатив", — написал ответ один из пользователей Сети.

"Оливье обязательно. И чего они к нему привязались?" — возмутились в комментариях.

"У них ничего не осталось от персонажей и символов Рождества и Нового года, с западными типа демократическими ценностями не забалуешь", — заявил читатель.

"Лучше всего у них получается стравливать страны между собой", — заключил пользователь.