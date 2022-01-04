Mercedes отзывает 800 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Германский автопроизводитель Mercedes отзывает по всему миру более 800 тысяч автомобилей из-за возможной опасной неисправности. Об этом пишет газета Bild. По её информации, отзыв касается дизельных моделей GLC, GLE, GLS, а также авто классов С, Е и S, произведённых между январём и октябрём 2017 года.

В распоряжении издания оказалось письмо, которое автоконцерн начал рассылать владельцам машин. Согласно ему, проблема — в насосе охлаждающей жидкости. Потенциальная неисправность при стечении обстоятельств может привести к возгоранию.

По данным Bild, у Mercedes могут быть проблемы с этой отзывной кампанией. Дело в том, что не все владельцы смогут быстро посетить пункты техобслуживания из-за нехватки деталей. Дефицит вызван пандемией коронавируса.