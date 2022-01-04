Mercedes отзывает 800 тысяч автомобилей из-за риска возгорания
Под эту кампанию подпадает несколько моделей, но не все владельцы авто смогут быстро пройти процедуру.
© Flickr / junktimers
Германский автопроизводитель Mercedes отзывает по всему миру более 800 тысяч автомобилей из-за возможной опасной неисправности. Об этом пишет газета Bild. По её информации, отзыв касается дизельных моделей GLC, GLE, GLS, а также авто классов С, Е и S, произведённых между январём и октябрём 2017 года.
В распоряжении издания оказалось письмо, которое автоконцерн начал рассылать владельцам машин. Согласно ему, проблема — в насосе охлаждающей жидкости. Потенциальная неисправность при стечении обстоятельств может привести к возгоранию.
По данным Bild, у Mercedes могут быть проблемы с этой отзывной кампанией. Дело в том, что не все владельцы смогут быстро посетить пункты техобслуживания из-за нехватки деталей. Дефицит вызван пандемией коронавируса.
А ранее Лайф сообщал, что Tesla отзывает 475 тысяч электрокаров из-за проблем с камерами и багажниками. Процедура коснётся электромобилей Model 3 и Model S, проданных в период с 2014 по 2020 год.
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